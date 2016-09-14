越南亞洲女排錦標賽 中華隊首戰輸泰國

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第5屆亞洲女子排球錦標賽今天在越南永福省登場，由中華隊迎戰泰國隊的比賽拉開賽事序幕，最終中華隊以2比3輸給對手。

第5屆亞洲女子排球錦標賽自今天至20日在越南永福省（Vinh Phuc）體育館舉行，共有中國大陸、日本、南韓、泰國、哈薩克斯坦、伊朗、越南與中華隊參加。

中華隊由中華民國排球協會常務監事蘇恆振領隊參賽，與地主越南、泰國和伊朗同在A分組。

中華隊第1局以22：25輸給泰國隊，第2和第3局以25：23、25：22比數取得2比1領先，但是第4局被對手以13：25打平，第5局可惜再以15：17輸給對手，終場2比3吞下首敗。

中華隊明天下午2時30分將迎戰伊朗隊，後天晚上8時30分將與地主越南隊分高下，這場比賽預計將吸引許多當地排球球迷前來觀賽。1050914

(中央社)