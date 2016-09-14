百年強風 台南大樓頂鐵架招牌疑被吹歪
(中央社記者張榮祥台南14日電)颱風莫蘭蒂襲台，台南今晚7時還在暴風半徑內。市府統計，全市逾8萬戶停電，因遭逢百年來第三強風，不少路樹傾倒，還有大樓頂樓巨大鐵架招牌疑被吹歪。
颱風莫蘭蒂今天下午橫掃台南，雨勢不大，風勢卻強勁，中西區最大陣風達13級，是南區氣象中心在台南建站118年來在當地觀測的第三強風。
市府統計，台南有8萬4172戶停電，已修復3萬1597戶，預估今晚11時搶修完成。
全市有9個行政區撤離194人，分別是左鎮區5人、歸仁區35人、楠西區18人、東山區22人、六甲區1人、龍崎區1人、白河區12人、玉井區6人、南化區94人。
目前，全市有9座橋梁封閉，包括新營區5座、永康區1座、白河區3座。另有24個路段封閉，分別在六甲區、仁德區、南區、龍崎區、東區、關廟區、佳里區及中西區，多肇因於路樹倒塌及道路坍塌。
台南市區不少路邊盆栽及機車被強風吹倒，連東區北門路、民族路口1棟高樓建物頂樓疑被吹歪傾斜，警方已派人到場封鎖戒備，且通報相關單位處理。警方說，這個頂樓應該是鐵架搭建成的巨大廣告招牌。1050914
(中央社)
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