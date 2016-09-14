二戰以來最嚴重 北韓水災肆虐138死

北韓國營媒體今天表示，近來造成境內數百人喪命或失蹤的水災，為二戰以來侵襲國家「最嚴重的災難」。

北韓「中央通信社」（KCNA）與合眾國際社（UPI）的報導，沒有提供死亡或失蹤的確切人數，但1份聯合國報告說，北韓北部偏遠地區降下的大雨造成嚴重破壞後，已有138人喪命，400人失蹤。

發生於圖們江沿岸的水災，不僅侵襲村落也沖走若干建築，使得數以千計人民亟需食物與棲身之處。

KCNA表示：「8月29日至9月2日侵襲咸鏡北道的颱風所帶來的水災，是本國1945年自日本殖民統治解放以來，最為嚴重的災難。」

KCNA也首次提供水災損失數據以及流離失所人數，表示有6萬8900人被迫逃離家園。聯合國報告則表示有10萬7000人。

KCNA說，至少有2萬9800住所及900座公共建築遭毀，180個路段與60多座橋嚴重受損，電線與通訊線路也斷了。

窮困的北韓容易遭天災侵襲，水災更是如此，因為山區與丘陵長期下來被開墾作為燃料而光禿，或作為稻作梯田，使雨水氾濫順山坡流下。（譯者：中央社周莉芳）1050914

(中央社)