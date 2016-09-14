颱風發威 高雄4漁船擱淺1人失蹤

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強烈颱風莫蘭蒂發威，高雄港第一港口北防波堤今晚發生4艘漁船碰撞後擱淺，傳出有一名船員落海失蹤，高雄港務消防隊搶救。

高雄港務消防隊初步調查，「順天606號」和「富冠號」等4艘漁船，疑因斷纜漂流碰撞後，隨後擱淺在高雄港第一港口北防波堤，目前未發現有漏油污染。

漁船碰撞擱淺後，高雄港務消防隊立即出動救援，順利救出受困船上的一人，並傳出有一人落海失蹤，正設法搜救。1050914

(中央社)