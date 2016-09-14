偷撕封條生產 兩企業負責人被拘

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位於湖北省漢川市馬口印染工業園的兩家印染企業，在被環保部門責令停止非法排放廢水後，不僅拒絕整改，甚至撕毀查封封條，重新偷偷生產。警方已行政拘留兩名負責人。

《中國環境報》報導，漢川環保部門與公安機關日前聯合出擊，依法對兩名企業負責人實施行政拘留。此舉也標誌著當地環保、公安聯合打擊環境違法行為的行動成為常態。

(旺報)