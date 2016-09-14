大陸未來20年民航機需求近7千架

大陸航空市場的龐大商機，已引起波音與空中巴士全球兩大航空巨擘的垂涎。根據波音公司調查，在未來20年，大陸總共需要6810架飛機，購機總金額將突破1兆（美元，下同）元大關，這同時是全球航空市場第一個躋身兆元俱樂部的成員。其中100人座至400人座的客機最受歡迎，占總購機數的97%，成為大陸購機的主力。

(旺報)