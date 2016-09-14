音樂天才馬友友 也曾苦思「我是誰」

《馬友友與絲路音樂會》紀錄了他追尋人生意義的旅程。（天馬行空提供）

旅美華裔大提琴之神馬友友，從小展現過人音樂天賦，長大後順利進入美國音樂界最高學府茱麗亞音樂學院，畢業後再攻讀哈佛大學人類學系，也因此啟發不平凡的一生。由奧斯卡金獎導演摩根內維爾執導的最新電影《馬友友與絲路音樂會》紀錄了這位頂尖音樂大師一段追尋人生意義的旅程。馬友友說道：「我從小帶著這份音樂天賦長大，使我根本毫無選擇。我從未致力成為一個音樂家，而是自然而然地陷入其中。我一直在思索自己是誰？定位是什麼？而我認為世上70億人都和我有一樣的想法！」

儘管嘗試了音樂獨奏、合奏或者跨領域結合舞蹈藝術表演等不同形式，卻仍無法得到解答。馬友友繼續苦思，到底該怎麼做才能激發出更多的創新和想像力？終於，歷史上著名的古絲綢之路給了他靈感，絲路是一條橫跨歐亞的貿易道路，當時東西方的文化藝術透過絲路彼此交流、相互影響，發展進化出全新的面貌。於是馬友友自2000年發起「絲路計畫」，邀集來自世界各國的音樂菁英，大家聚在一起生活緊密相連，使用自己擅長的樂器與彼此交談，至今以走過16個年頭，透過無國界的音樂碰撞和文化交融，進一步與世界對談，試圖在其中找到人生意義的解答。電影現正在台熱映中！

台灣片商將於本週五（9/16）安排驚喜場，場次為：真善美劇院十二點半、國賓長春下午三點、信義威秀三點五十分，將有意想不到的活動！

(中時)