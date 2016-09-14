美商通用加大投資力保大陸金雞母

大陸汽車市場向來是美國通用汽車在海外市場的金雞母，已成為通用獲利的最大貢獻者，尤其是近年來美國市場銷量持續走跌，更讓通用汽車彌足珍貴地重視在大陸市場的發展，將加大投資力度，推出更多的車型，拉攏大陸消費者 ，力保這隻金雞母的獲利能力。

(旺報)