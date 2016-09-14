馬友友與絲路音樂會紀錄片 看見音樂大師生命意義
用自己擅長的樂器與彼此交談，透過無國界的音樂碰撞和文化交融，進一步與世界對談，大提琴家馬友友16年前發起「絲路計畫」不但至今仍然持續進行，更啟發許多後輩音樂家在交流中找到人生的解答，今起正在台灣上映的「馬友友與絲路音樂會」紀錄片以鏡頭記錄了馬友友是如何在「絲路計畫」中，找到自己的人生意義。
「大家都說我很聰明，我從小帶著這份音樂天賦長大，我從未致力成為一個音樂家，而是自然成為一位音樂家，所以我會疑惑我自己到底是誰？而絲路計畫給了我答案。」
大提琴家馬友友是知名度最高的華裔大提琴家，他祖籍中國，出生法國，在美國長大，茱莉亞音樂院畢業後在哈佛大學拿到人類學學位，演奏邀約不斷。至今馬友友錄製專輯超過75張，得過15座葛萊美獎。馬友友在片中表示，音樂正是一種跨文化領域的表現，一如「絲路」連結不同的地理版圖，互相溝通。
拍攝團隊從馬友友與團隊持續研究中國傳統樂器、非洲叢林音樂到中亞樂器，將古絲路商隊從地中海延伸到太平洋這整段路途中的藝術與人文，重新介紹給世人，馬友友說，「每一次的絲路計畫演出都是自我覺醒的心路歷程，經過這樣的探索，我知道音樂的意義，這趟絲路旅程，我已經不只是嚴肅的古典音樂家，而是民族音樂家了。」
該紀錄片由奧斯卡最佳紀錄片導演摩根內維爾執導，凱群羅傑斯監製，曾於今年柏林影展特別放映，贏得國際外媒好評，認為該片傳達了「振奮人心的音樂，也表達了創新的精神。」
(中時)
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