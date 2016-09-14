高國輝的隊長任務 守護最後一隻大大義
義大犀牛確定轉賣，最受歡迎的吉祥物「大義」娃娃也將跟著絕版，身穿義大球衣的最後時光，義大隊長高國輝帶頭，要全隊一同守護坐鎮休息室中的最後一隻「大大義」，高國輝說：「希望他能一直陪著我們。」並在球季結束後，將他送給創辦人林義守。
今年球季，義大都放了一隻約50公分的高的「大大義」在休息室裡，讓他陪伴球隊一同征戰，但先前球隊只留了2隻限量的「大大義」，林哲瑄先在7月21日敲出全壘打後將他誤拋上看台，不料最後一隻也在隔周被高國輝送給球迷，「提前絕版」，義大休息時也暫時少了一名成員。
上周義大又追加第二批，也是最後一批「大大義」，高國輝主動向球團再爭取一隻放在休息室，並保證不會再讓他離開，結果7日「大大義」才歸隊第1天，該役開轟拿下單場MVP的林哲瑄，賽後又衝動得把他丟上新莊球場看台，高國輝見狀，默默用自己的打擊手套去把僅存的「大大義」換了回來。
「那是最後一隻了，希望隊友不要再把他丟上去了。」高國輝提到：「有他在休息室裡，感覺對球隊的運氣滿好的，希望他能一直陪者我們到最後。」而高國輝也計劃，在球季結束後，可能讓全隊一同在「大大義」上簽名，再送給義聯集團創辦人林義守，「謝謝他這4年對我們的照顧。」
「大大義」已是義大休息室中重要的角色，球員不僅在比賽中都不時摸摸他，偶爾還會幫他帶手套、添裝備，時常也在比賽中把他抱在身邊，讓他一同參與場上刺激的戰況，因此不只高國輝要擔任他的「守護者」，球團也向球迷呼籲，日後若在場邊接到被球員誤拋的「大大義」，記得歸還給球團，換取簽名球。
(中時電子報)
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