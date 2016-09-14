前鎮漁港4漁船飄到西子灣 1船員落海失蹤

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前鎮漁港4漁船飄到西子灣，1船員落海。(曹明正翻攝)

前鎮漁港4漁船飄到西子灣。(曹明正翻攝)

永興發168號等4遠洋漁船，前一天在前鎮漁港綁在一起避風，14日難逃莫蘭蒂毒手，纜繩被強風扯斷後，一路飄向西子灣，高雄港務消防隊獲報趕忙馳援。

高雄港務分公司雖派了2艘拖船，仍沒法阻擋漁船隨波逐流，最後4漁船停靠在中山大學外的防波堤，但有1名本國籍陳姓船員疑似要爬消防塊上岸時落海失蹤。

(中時)