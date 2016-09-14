出席APEC應符合備忘錄 總統府駁斥

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大陸國台辦說，台灣人士出席APEC相關活動，應符合APEC備忘錄的規定。總統府發言人黃重諺今天說，外交部日前已經做過回應，「沒有這個東西（指備忘錄）」。

傳親民黨主席宋楚瑜受邀代表台灣出席APEC領袖會議，但遭北京反對。大陸國台辦發言人馬曉光今天說，台灣人士出席APEC相關活動，應符合APEC備忘錄的規定。

總統府發言人黃重諺今天表示，外交部日前已就此做出回應，「沒有這個東西（指備忘錄）」。

黃重諺並重申，有關APEC領袖代表人事，「刻正規劃中」，人選一旦確認後，就會對外宣布。1050914

(中央社)