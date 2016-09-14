秋節假期首日 金馬班機取消多
明天是中秋節連續假期第一天，受颱風影響，國內班機仍有異動，其中金門、馬祖班機取消多。
民航局今晚公布明天國內外航班異動情形。
國內線：
復興：1、金門航線全部取消。2、馬公航線12時前取消，午後視天候決定。3、台灣本島航線暫訂正常，視天候決定。
華信：馬公10時後、金門14時後恢復正常起降，其他各地航班正常起降。
立榮：1、馬祖航線全部取消。2、馬公12時後、金門17時後恢復正常。
3、台北往返台東，13時後恢復正常。台北往返馬公、馬祖航班僅飛航首班機，其他取消。
遠東：馬公航線12時前取消、金門航線14時前取消，後續暫訂恢復，視天候決定。
德安：視情況逐班異動。
國際線部分，長榮、立榮無變動。
華航：1.14日延至15日：大阪—高雄CI167延至凌晨3時50分、仁川—高雄CI165延至凌晨4時、香港—高雄CI948延至凌晨5時、成田—高雄CI103延至上午8時起飛。
2.15日延遲：桃園—廈門AE991延至12時45分、高雄—成田CI102延至12時50分、高雄—廈門AE967延至15時15分起飛。
遠東：14日成都—高雄FE182航班延至15日10時起飛。1050914
(中央社)
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