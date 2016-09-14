英國脫歐 榮科籲歐盟團結反民粹

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歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）今天呼籲，英國公投脫歐後，歐盟要團結，並強調歐盟未面臨分裂風險，但必須反擊民粹滋長。

榮科在對歐洲議會發表年度歐盟狀況演說時，提出一連串經濟和安全建議，期能在歷經1年危機後尋求共識，包括設立歐盟防衛總部在內。

榮科在史特拉斯堡歐洲議會表示：「歐盟的聯盟程度仍然不夠，內部還是有分歧，而且經常是分裂，我們還是須要進一步團結，否則就會讓民粹主義有空間。」

英國以外的歐盟27國成員領袖16日將在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）舉行峰會，討論英國脫歐後的歐盟路線圖。

榮科在演說中呼籲英國儘速啟動脫歐程序，讓雙方得以迎接挑戰，面對這個危險而不確定的世局。

榮科演說中夾雜著德文、法文和英文：「我們尊重英國的決定，同時也對此感到遺憾，但歐盟未因此陷入風險。」

榮科也批評民族和種族主義崛起，他說，「我們歐洲人斷不能接受波蘭勞工被騷擾、毆打，甚至在哈洛街上遇害。」

隨著歐洲國家在移民危機和恐怖主義等議題日益分歧，榮科的演說聚焦在經濟和安全，尋求歐盟可以合作的方式。（譯者：中央社劉淑琴）1050914

(中央社)