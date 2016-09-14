《牯嶺街》上映25週年 重返大螢幕慶祝

張震演出《牯嶺街》時才15歲，臉龐稚嫩。（中影提供）

《牯嶺街少年殺人事件》在台上映25週年，本屆金馬影展以小四（張震飾）抬頭拿著手電筒照亮夜空作為主視覺，象徵電影照亮未知的黑暗，走向光明的未來。電影去年底由美國「標準收藏」（The Criterion Collection）4K修復的四小時版本，將在11月11日起在台重返大銀幕！

《牯嶺街少年殺人事件》於1991年7月27日在台上映，同年風光入圍金馬8項大獎，其中包括15歲初挑大梁的張震以史上最年輕之姿入圍最佳男主角、導演楊德昌也以本片第二度入圍最佳導演獎，最終抱回最佳影片與最佳編劇兩項大獎。本片上映至今雖已渡過四分之一個世紀，仍不減其經典光芒，2011年金馬選出影史百大華語片中高居亞軍，也名列釜山影展選出亞洲影史十大之一，對於影壇後進影響鉅深。中影本次特別安排四小時修復版盛大上映，不僅希望號召資深影迷們複習這部超級經典，也希望讓年輕一代的影迷有機會在大銀幕上親眼見證這部華語經典的非凡魅力。

牯嶺街少年殺人事件取材自民國50年一起十四歲男孩殺死十四歲女友的驚人命案。故事背景描述隨國民政府遷台的外省人，對前途感到惶恐與不安，其下一代往往選擇組織幫派來壯大生存意志；主角小四（張震飾）就讀建中夜間部，常和小公園太保幫混在一起，機緣下認識了清秀亮麗的小明（楊靜怡飾），不知一連串的不幸事件正排山道海向小四席捲而來。

《牯嶺街少年殺人事件》將於11月11日起上映，超級限量經典紀念套票2張票加贈國際版橫式海報乙張，於真善美劇院售票口獨家販售，本片上映相關訊息請參考中影臉書專頁。

(中時)