陳斌全接國影執行長 持續推動電影研究

陳斌全是國家電影中心新任執行長，9月中上任。（國影提供）

「國家電影資料館」於民國103年7月正式升格為「國家電影中心」，不僅延續推動台灣電影典藏與維護之使命，經首任執行長林文淇推廣修復片募款與放映計畫，成功吸引了各年齡層「影迷」的關注；電影教育方面，中心這兩年來更逐步推展更加多元、創意的互動教學方法，不僅深入偏鄉與各級學校，翻轉民眾與教育者對於電影作為文化融入教學的看法，也漸漸拉近影像與人們生活之間的距離。

今年9月，先前在學界服務、任教於朝陽科技大學傳播藝術系的新任執行長──陳斌全將接續國家電影中心執行長一職，肩負起國家電影文化未來發展的重任。承襲前任執行長，及過去歷屆館長所打下的基礎，將以符合國家電影中心之更高格局，持續推動台灣電影研究、典藏國家影音文化資產（包含：老電影的修復計畫）、教育推廣、紀錄片推廣⋯⋯等一直以來的核心要務，更重要的是深化「電影做為文化與產業」一體兩面的思維，要使「台灣電影」（Taiwan Cinema）成為辨識度極高的品牌，持續在國際間發光並占有一席之地。除了延續過往大導演、藝術片的閃耀榮光，也推介台灣電影的當代風貌，持續建構新的電影論述、活用理論基礎與史料，推衍出不同以往的研究觀點與推廣語彙，促進電影作為文化的實驗、生產演進。

除此之外，陳斌全執行長將帶領電影中心團隊往三項重點方向著手前進：一、由文化部指派，研擬電影票房資訊公開的機制；二、國家電影中心各項資訊和資源，遠距應用功能之強化，與現有影音數位檔案的活化利用；三、資深電影從業人員口述歷史的記錄，以及影音訪談錄與文字出版。以上工作皆需訂定短、中、長期的計畫，而電影中心日後進駐新北市新莊區所新建的館舍，也將在陳執行長持續研擬、積極規劃之下，以承先啟後及對電影的熱情，開啟電影中心嶄新的前景。

(中時)