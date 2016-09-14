莫蘭蒂颱風吹倒路樹 警急冒雨交管

我要評比

莫蘭蒂颱風襲台，新北偶有強風陣雨造成路樹倒塌災情，樹林有大樹阻斷交通，警方獲報冒雨交管疏導至路樹移置為止。

強烈颱風莫蘭蒂來勢洶洶，北部地區雨勢也漸漸加強，新北市政府二級開設災害應變中心，截至下午共有101件路樹傾倒等災情。

樹林中山路3段接近民和路附近有一路樹倒塌，阻斷道路雙向通行，現場交通一片混亂。

樹林警分局指出，為避免雙向來車強行通行而發生意外，警方連忙派員冒雨進行交通管制，以疏散車流並聯繫區公所清潔隊人員前來處理，約於下午4時才將倒下路樹清除完畢，使道路恢復順暢。

警方指出，颱風天風強雨大時，民眾千萬別貿然外出，以免遭受危險。如果有緊急狀況需要警方協助，歡迎撥打110報案專線，警方將會第一時間前往協助。1050914

(中央社)