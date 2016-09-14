莫蘭蒂颱風吹倒路樹 警急冒雨交管
莫蘭蒂颱風襲台，新北偶有強風陣雨造成路樹倒塌災情，樹林有大樹阻斷交通，警方獲報冒雨交管疏導至路樹移置為止。
強烈颱風莫蘭蒂來勢洶洶，北部地區雨勢也漸漸加強，新北市政府二級開設災害應變中心，截至下午共有101件路樹傾倒等災情。
樹林中山路3段接近民和路附近有一路樹倒塌，阻斷道路雙向通行，現場交通一片混亂。
樹林警分局指出，為避免雙向來車強行通行而發生意外，警方連忙派員冒雨進行交通管制，以疏散車流並聯繫區公所清潔隊人員前來處理，約於下午4時才將倒下路樹清除完畢，使道路恢復順暢。
警方指出，颱風天風強雨大時，民眾千萬別貿然外出，以免遭受危險。如果有緊急狀況需要警方協助，歡迎撥打110報案專線，警方將會第一時間前往協助。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。