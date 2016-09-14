國中生疑愛心遭騙 憤朝男子丟水球

我要評比

永和有國中生昨晚朝男子丟水球並嗆罵遭人拍下PO網，引來各界關切。根據校方了解，學生曾捐款助男子返基隆，但近來持續看到男子才疑愛心被騙，丟水球洩憤。

李男與家人居住在中和，昨晚間前往得和路的公車站，準備搭公車時，突然遭4名國中生扔擲水球。民眾拍攝後上傳網路。影片中可見一群國中生辱罵李男「你要在這裡睡多久」。

影片經媒體報導後，引來社會不同意見，附近學校也進行了解。才發現國中生是氣憤愛心疑遭欺騙而做了不好的動作。

據了解，影片中3名學生為永和、福和國中學生，因福和國中的學生上週遇見李男，以為他是流浪漢，好心把餐費新台幣80元湊給他回基隆。

沒想到連續幾天再遇見此流浪漢原地徘徊，覺得愛心被騙，因此決定向他丟水球，流浪漢也言語上回罵，適逢永和國中同一補習班的學生經過，也一起回嘴。

校方表示，學生事後對自己口氣不佳感到後悔和抱歉，學校也給予引導，並通知家長到校，一同處理因應。學校後續會加強輔導機制和品德教育。1050914

(中央社)