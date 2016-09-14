藤浪晉太郎飆160公里 日職史上第4快
火腿鬥士隊「二刀流」大谷翔平球速頻頻飆破160公里，與他同齡（22歲）的阪神虎隊藤浪晉太郎也不甘示弱，今天對廣島鲤魚隊之戰1局上接連飆出159、160公里，打破158公里的個人紀錄。藤浪也成了日職史上第6位球速突破160公里的投手，與韓籍的林昌勇（養樂多）、馬修森（讀賣巨人）並列日職史上第4快。
日職球速最快的是大谷翔平的164公里，今年9月13日締造。其次是讀賣巨人隊洋投克倫，他在2008年6月1日投出162公里，是原本的日職紀錄，後來被大谷打破。至於養樂多隊佐藤由規在2010年飆出161公里，則是日職史上首位突破160公里的本土投手。
藤浪晉太郎雖然球速飆破160公里，今天卻是在落後時退場，幸好隊友幫忙扳平比數，才能從敗投中解套。事實上，今年他的狀況並不理想，目前6勝11敗、自責分率3.56，應該會中斷新人年起、連續3年兩位數勝投的個人紀錄。
(中時電子報)
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