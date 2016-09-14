田徑》蔡辰威點頭留任 願當協會終身志工
中華田協秘書長14日前往理事長蔡辰威辦公室回報13日臨時理事會全體理事的心聲，蔡辰威表示，感謝所有理事的支持，他願意留任到明年底協會改選為止，並且擔任田徑界的終身志工。
本屆里約奧運出現了不少風坡，外界將矛頭指向各單項協會，沒想到田協理事長蔡辰威被掃到「颱風尾」，他認為名嘴的說法太過偏頗，憤而呼籲全國各單項協會理事長一起辭職。
教育部體育署長何卓飛、中華奧會主席林鴻道、中華民國網球協會理事長廖裕輝、中華民國射擊協會陳士魁等體壇重量級人士都極力挽留，但蔡辰威已正式向田協提出辭呈，因此田協必須召開臨時理事會處理此事。
13日田協臨時理事會35位理事32人出席，會中所有理事皆認為蔡理事長7年來出錢出力，選手在國際上屢創佳績，一致否決蔡辰威的辭呈，並且表達全力慰留之意，希望蔡辰威能「做好做滿」到此屆任期結束為止。
田協秘書長王景成與副秘書長邱為榮14日向蔡辰威報告臨時理事會全體理事大家的心意，期待蔡理事長繼續留任理事長，蔡辰威說，他感受到理事們的心意，他一輩子都會是田徑協會志工 。
(中時電子報)
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