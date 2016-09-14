吳念庭敲安賺打點 西武2比1力克羅德
效力西武獅的吳念庭，今擺脫連兩場無安打的小低潮，面對羅德，在第5局擊出安打為球隊先馳得點，可惜9下球隊被扳平，不過西武11局上靠著淺村榮斗的陽春炮奠定勝基，終場以2比1取得勝利。
吳念庭日前曾被日媒稱呼為「解決西武游擊問題而迅速竄起的新星」，雖然目前打擊率僅2成32，不過靠著精準的選球功力，上壘率高達3成39，吳念庭此役首打席雖未敲安，但隨即在第5局1、3壘有人時，適時擊出安打，率球隊先馳得點，可惜第8局僅擊出內野滾地球出局，進入延長賽時吳念庭被換下場，單場3打數1安打。
西武前8局就靠著吳念庭的適時一安，取得領先，可惜9局下半羅德把握最後進攻，靠著目前日職洋聯的打擊王角中勝也一棒轟出陽春炮追平比分，兩隊殺進延長賽。
西武在11局上靠著淺村榮斗的陽春炮，再度要回領先，救援投手増田達至也成功守住最後半局，終場以2比1擊敗羅德。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。