吳念庭敲安賺打點 西武2比1力克羅德

西武吳念庭今面對羅德，3打數擊出1支安打，打進1分打點。（資料照片／西武官網）

效力西武獅的吳念庭，今擺脫連兩場無安打的小低潮，面對羅德，在第5局擊出安打為球隊先馳得點，可惜9下球隊被扳平，不過西武11局上靠著淺村榮斗的陽春炮奠定勝基，終場以2比1取得勝利。

吳念庭日前曾被日媒稱呼為「解決西武游擊問題而迅速竄起的新星」，雖然目前打擊率僅2成32，不過靠著精準的選球功力，上壘率高達3成39，吳念庭此役首打席雖未敲安，但隨即在第5局1、3壘有人時，適時擊出安打，率球隊先馳得點，可惜第8局僅擊出內野滾地球出局，進入延長賽時吳念庭被換下場，單場3打數1安打。

西武前8局就靠著吳念庭的適時一安，取得領先，可惜9局下半羅德把握最後進攻，靠著目前日職洋聯的打擊王角中勝也一棒轟出陽春炮追平比分，兩隊殺進延長賽。

西武在11局上靠著淺村榮斗的陽春炮，再度要回領先，救援投手増田達至也成功守住最後半局，終場以2比1擊敗羅德。

(中時電子報)