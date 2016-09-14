兵馬俑博物館世界前25 亞洲蟬聯第一
大陸西安秦始皇兵馬俑博物館，不但是大陸民眾旅遊熱點，更是外籍遊客到大陸旅遊必去的超級景點。在最新出爐的調查中，兵馬俑博物館在亞洲各博物館中名列第一。台北故宮則排名第七。
秦兵馬俑坑發現於1974-1976年，1979年向國內外開放，被譽為世界第八大奇蹟、20世紀考古史上的偉大發現。1979年秦始皇兵馬俑博物館開館以來，一直超級受歡迎，已吸引9000多萬遊客及200多位國家領導人或政府首腦前往參觀。
依據TripAdvisor（貓途鷹）最新公布的2016年「旅行者之選」全球最佳博物館榜單。在全球被列入的619家博物館中，美國紐約大都會藝術博物館位於世界榜首，秦始皇兵馬俑博物館則蟬聯大陸及亞洲第一。
榜單是根據TripAdvisor網站和APP上全球用戶，在過去一年內對博物館的評分、點評內容與數量綜合計算評分，反映了世界各地的博物館在過去1年受全球遊客歡迎的程度。此次全球共619家博物館獲獎，分布在55個國家和地區，涵蓋科技、藝術、文化、歷史、建築、軍事等各個領域。
西安秦始皇兵馬俑博物館此次再度入選全球前25，較去年上升2名，並連續兩年位於亞洲和大陸榜單第一，主因是在貓途鷹上的評分高達4.5分（滿分5分），擁有來自世界各地遊客超過9200則評論，語言覆蓋漢語、英語、西班牙語、義大利語、法語、日語等20多個語種，並在西安市333家景點中排名第一。
兵馬俑博物館位於陝西省西安市臨潼區城東，是大陸第一位封建皇帝秦始皇嬴政陵園中一處大型從葬坑，陵園面積218萬平方公尺，既是世界文化遺產，更是世界八大奇蹟之一，和大陸國家5A級旅遊景區。
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。