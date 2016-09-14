兵馬俑博物館世界前25 亞洲蟬聯第一

大陸西安秦始皇兵馬俑博物館，不但是大陸民眾旅遊熱點，更是外籍遊客到大陸旅遊必去的超級景點。在最新出爐的調查中，兵馬俑博物館在亞洲各博物館中名列第一。台北故宮則排名第七。

秦兵馬俑坑發現於1974-1976年，1979年向國內外開放，被譽為世界第八大奇蹟、20世紀考古史上的偉大發現。1979年秦始皇兵馬俑博物館開館以來，一直超級受歡迎，已吸引9000多萬遊客及200多位國家領導人或政府首腦前往參觀。

依據TripAdvisor（貓途鷹）最新公布的2016年「旅行者之選」全球最佳博物館榜單。在全球被列入的619家博物館中，美國紐約大都會藝術博物館位於世界榜首，秦始皇兵馬俑博物館則蟬聯大陸及亞洲第一。

榜單是根據TripAdvisor網站和APP上全球用戶，在過去一年內對博物館的評分、點評內容與數量綜合計算評分，反映了世界各地的博物館在過去1年受全球遊客歡迎的程度。此次全球共619家博物館獲獎，分布在55個國家和地區，涵蓋科技、藝術、文化、歷史、建築、軍事等各個領域。

西安秦始皇兵馬俑博物館此次再度入選全球前25，較去年上升2名，並連續兩年位於亞洲和大陸榜單第一，主因是在貓途鷹上的評分高達4.5分（滿分5分），擁有來自世界各地遊客超過9200則評論，語言覆蓋漢語、英語、西班牙語、義大利語、法語、日語等20多個語種，並在西安市333家景點中排名第一。

兵馬俑博物館位於陝西省西安市臨潼區城東，是大陸第一位封建皇帝秦始皇嬴政陵園中一處大型從葬坑，陵園面積218萬平方公尺，既是世界文化遺產，更是世界八大奇蹟之一，和大陸國家5A級旅遊景區。

(旺報)