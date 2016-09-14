風起雲湧如潑墨 鄭明典：波狀粗糙雲

氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書貼上桃園有「波狀粗糙雲」，註解「很壯觀、很特別」，不少桃園民眾從上午起就發現天際的雲層特別詭譎，相當有看頭。

莫蘭蒂颱風來襲，造成台灣東部、南部災情，雖然北台灣受損比較不嚴重，但是瞬間強風也讓不少路人明顯感受。

鄭明典在臉書貼上桃園「波狀粗糙雲」的照片，同時寫「應該很多人注意到，很壯觀、很特別！」，不少網友也貼上包括新北市淡海上空的雲彩。

中央社記者也發現，從白天開始天際就相當詭譎，有時候雲層的效果有如電影後製作下所出現的雲彩，有時候則像潑墨般的渲染，有時候如倒在雲端中的藍、紫色墨水；不同時間，就有不同的視覺展現，讓一整天的天空相當有看頭。1050914

(中央社)