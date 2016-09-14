山東萊陽挖出大量恐龍化石
大陸中科院專家汪筱林帶領的科考隊，日前在山東萊陽白堊紀國家地質公園發掘出大量恐龍骨骼化石層，豐富度在全球十分少見。
此次發掘地點是在萊陽市呂格莊鎮金崗口村2號恐龍化石遺址保護館的東側。科考專家們在此破土、清理已挖掘出的骨骼化石表層，並對一些破土過程中斷裂的化石骨骼進行拼接。
「2號恐龍化石遺址保護館是非常重要的發掘地點，此次發掘出連續5個化石層，恐龍化石非常豐富，且每一個層面都反映出當時不同的氣候環境，這在全世界都非常罕見。」中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員汪筱林表示，這些恐龍化石群的形成是土石流等突發性的災難導致恐龍死亡，經過8000萬年的地質演化，形成了恐龍遺跡群。隨著發掘工作的深入，不同化石層的發掘區將會呈現「兵馬俑式」坑道。
1923年，大陸第一代地質學家譚錫疇在山東萊陽發現恐龍化石。1952年，一具完整的恐龍骨架化石「棘鼻青島龍」在萊陽發掘出土。
萊陽有「中國恐龍之鄉」之稱，已發現並被命名的恐龍和恐龍蛋化石有十餘種，昆蟲化石更多達千餘種。今年2月，萊陽白堊紀國家地質公園開園，以白堊紀地球演化曆史為主線，保存完整的標準白堊紀地層剖面、恐龍及恐龍蛋化石、萊陽生物群遺蹟等。
(旺報)
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