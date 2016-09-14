防墜毀裝置救了這位F-16飛行員

防墜毀系統可以在飛行員昏迷之後，自動接管飛機，以待飛行員甦醒。在山區也有用。(圖/美國空軍)

美國有一名F-16飛行員在訓練飛行時，因為受不住過大的G力而昏迷，幸而戰機的防墜毀裝置成功作用，在飛行員昏迷即使撞上地面時，飛機自動控制到平穩局面，待飛行員甦醒後才結束這場虛驚。

美國「 大眾科學」(Popular Science)報導。最近一支2014年的飛行訓練影片公開，是一名飛行員駕駛的F-16在1萬7千呎處演練大G力飛行動作，這名飛行員一開始還努力的調整呼吸，不過突然他就失去知覺，因此飛機也就迅速的往下掉。當飛機降到1萬呎以下時塔台發覺情況有異，因此不斷的呼喚他，但此時他還沒有恢復意識。飛機持續向下墜，各種警告聲也出現的愈來愈急，但飛行員依然昏迷中，就在飛機高度低於7000呎的的時候，飛機自己接管了操縱權，在離地5000呎時完成水平飛行，而飛行員也在此時悠悠轉醒，避免了一場災難。

飛行員已失去知覺，飛機高度已不足5000呎，抬頭顯示器出現「拉升」(FLY UP)的警告。(圖/影片截圖)

要成為現代戰機飛行員必須經過很多嚴格的考驗，包括視力、體力、智力都必須是最優的。其中最大的挑戰就是必須捱的過15秒9倍體重(9G)的負荷，因為現代的噴射戰機速度都很快，一次大迴旋的飛行動作，都比最刺激的雲霄飛車來的更劇烈，而飛行就必須克服這種生理障礙，否則就會失去知覺，嚴重時將導致飛機墜毀。雖然現在的飛行員都有對抗G力的飛行服，稱為抗G衣。抗G衣可以在大動作飛行時擠壓飛行員下半身與腿部，以維持腦部的血流量以保持意識；但是如果飛行員呼吸稍有不慎還是可能昏迷的。

因此近年的戰機開發出了防墜毀自動控制系統，飛機會在高度失去的太不尋常時，判斷飛行員已失去意識，隨即轉成自動飛行模式，並依據地貌追蹤雷達的資料，判斷何處的高度才是安全的。因此即使是山脈綿延的地區，也會沿著山線飛行而不致撞山。

(中時電子報)