不要仇恨 南非不發美反同性戀牧師簽證
南非內政部長吉加巴昨天正式宣布，不會發給美國反同性戀牧師安德森與他的17名擁護者簽證。因為南非有自己的傷口需要縫補，不需要鼓勵人民彼此間更加仇恨。
吉加巴（Malusi Gigaba）指出，很明顯，安德森（Steven Anderson）長期以來的反同性戀態度對南非不會有任何貢獻。
南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）今天引述吉加巴的話說：「安德森是一個不願意尊重我國憲法的人。憲法反對仇恨和歧視。」
他說：「南非人有自己的傷口需要縫補，不需要鼓勵人民更加仇恨彼此。」
南非男女同志、雙性戀者以及跨性別者聯盟（LGBT）在第一時間對於吉加巴的決定表示歡迎。發言人貝爾德（Hendrick Baird）說：「我們慶祝這一個事實。因為愛與尊重，我們的價值受到社會肯定。」
安德森獲知這項結果後在臉書上發文表示：「我為南非人深表遺憾，但是謝謝上帝，波札那（Botswana）為我們敞開大門。」
南非國會於2006年11月通過同性婚姻合法化，成為世界上第5個、非洲第1個承認同性婚姻合法的國家。1050914
(中央社)
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