大馬淨選盟5.0大集會 11月舉行
馬來西亞乾淨與公平選舉聯盟2.0主席瑪麗亞陳今日宣布，將在11月19日第五度舉行淨選盟5.0和平大集會，以施壓政府調查並提告涉嫌為一個馬來西亞發展公司洗黑錢的高官。
瑪麗亞陳今日舉行新聞發布會宣布，這次主題是「團結力量，新的大馬」，而配合第五度舉行的大集會，該組織將會在全國246個地點舉行造勢活動。
她說，淨選盟2.0之前曾發表聲明表示，美國司法部起訴一馬發展公司有不明資金流動，並充公價值10億美元資產新聞已激起大馬人對政府官員腐敗的憤怒，因此希望能透過大集會，向相關單位施壓，以調查美國司法部控訴狀裡的「大馬一號官員」真實身分，並將其告上法庭。
她也希望大馬能符合真正的民主程序運作，期望涉嫌參與此案的官員暫停職務或辭職，並由獨立的調查團體全面調查，以民主的程序解決案件。
馬來西亞曾在過去幾年舉行乾淨與公平選舉聯盟大集會，去年甚至超過20萬人連續兩天上街頭和平示威，並高呼要大馬首相納吉下台的口號。1050914
(中央社)
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