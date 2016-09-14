搶婦女票 川普提6週帶薪產假

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）今天在賓州郊區發表演講，拋出給職業婦女6週帶薪產假等政見利多，爭取婦女選票。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在女兒伊凡卡（Ivanka Trump）隨同下公布這個政見。他表示，他要設法讓家戶所得低於50萬美元者，養育小孩費用可扣稅，還表示要建立用於兒童照顧及發展的免稅帳戶。

川普還提出，透過延長失業保險，以保障在沒有提供帶薪產假企業工作的職業婦女，擁有6週的帶薪產假。川普表示，他的計畫將為勞動及中產階級家庭減輕負擔。

川普今天藉公布這項政見拉婦女票，因為據最新的美國有線電視新聞網／民意研究公司（CNN/ORC）的民調，川普在婦女選民的支持度上，以38%比53%大幅落後給民主黨的希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

不過川普及其陣營都沒有說明這項政見預估花費的成本，川普陣營只表示，會從破除失業保險計畫弊端所省下的經費，來支應6週帶薪產假，帶薪產假以外的其他政見，則可透過川普全面的稅改計畫取得財源支應。

希拉蕊在2015年的競選活動期間，就提出12週帶薪家事假的政見，還表明會透過對高所得頂端族群加稅來支應，不會對企業造成負擔。1050914

(中央社)