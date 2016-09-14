搶婦女票 川普提6週帶薪產假
美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）今天在賓州郊區發表演講，拋出給職業婦女6週帶薪產假等政見利多，爭取婦女選票。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在女兒伊凡卡（Ivanka Trump）隨同下公布這個政見。他表示，他要設法讓家戶所得低於50萬美元者，養育小孩費用可扣稅，還表示要建立用於兒童照顧及發展的免稅帳戶。
川普還提出，透過延長失業保險，以保障在沒有提供帶薪產假企業工作的職業婦女，擁有6週的帶薪產假。川普表示，他的計畫將為勞動及中產階級家庭減輕負擔。
川普今天藉公布這項政見拉婦女票，因為據最新的美國有線電視新聞網／民意研究公司（CNN/ORC）的民調，川普在婦女選民的支持度上，以38%比53%大幅落後給民主黨的希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。
不過川普及其陣營都沒有說明這項政見預估花費的成本，川普陣營只表示，會從破除失業保險計畫弊端所省下的經費，來支應6週帶薪產假，帶薪產假以外的其他政見，則可透過川普全面的稅改計畫取得財源支應。
希拉蕊在2015年的競選活動期間，就提出12週帶薪家事假的政見，還表明會透過對高所得頂端族群加稅來支應，不會對企業造成負擔。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。