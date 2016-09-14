颱風莫蘭蒂侵襲 澎湖傳出災情

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颱風莫蘭蒂來襲，澎湖晚間風強雨大，馬公出現13級的強陣風，部分路樹倒塌，七美和望安離島目前有數百戶停水停電，正漏夜搶修。

澎湖災害應變中心截至晚間近8時許統計，其中停電有878戶，包括望安和將軍434戶、七美444戶，停水望安則有500戶、七美有200戶，島上居民在颱風夜處於停水停電情況。

澎湖氣象站表示，馬公地區在晚間7時許風強雨大，出現高達13級的強陣風，目前風雨仍然籠罩。

除了離島大規模的停水、停電和斷話外，澎湖本島也傳出有屋瓦、路樹、招牌、看板、電線掉落，意外造成機車騎士受傷等。1050914

(中央社)