火腿慘敗給歐力士 陽岱鋼敲1安
北海道日本火腿鬥士14日在主場迎戰歐力士猛牛，先發投手有原航平主投5局就失8分，單場8安則僅是對手的一半，終場火腿以1比11慘敗，若軟銀擊敗樂天，火腿和軟銀將沒有勝差，至於帶傷上陣的陽岱鋼，此戰仍先發出賽，4打數敲出1支安打。
火腿13日逆轉歐力士後，在太平洋聯盟暫居龍頭，領先軟銀1場勝差，但此戰防線卻大崩盤，先發投手有原航平在首局就被吉田正尚轟出2分炮，合計主投5局，被狂掃14支安打，失8分都是自責分，第3任投手齋藤佑樹登板後，又在7局上被吉田正尚轟出3分全壘打。
此戰歐力士全場掃出16支安打，其中先發左外野手吉田正尚4打數3安打，演出單場雙響炮，灌進6分打點，開路先鋒糸井嘉男則繳出5支4的猛打賞表現。
至於火腿打線全場受壓制，合計敲出8支安打，僅在4局下靠中田翔的二壘安打和萊爾德的適時安打攻下唯一分數，終場以10分差慘敗，有原航平也苦吞6連敗。而另一戰軟銀在9局上結束時以13比0大幅領先樂天，若順利贏球，兩隊的太平洋聯盟龍頭之爭將沒有勝差。
陽岱鋼上月中因守備時撞擊全壘打牆造成右胸2根肋骨骨折，但球團欲力拚季後賽，仍排陽岱鋼出賽，此戰他擔任先發中外野手，打第7棒，2局下首先上場打擊就敲出全隊首安，合計4打數1安打，打擊率2成97。
(中時電子報)
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