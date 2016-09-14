不懼颱風來亂！音樂劇《釧兒》風雨生信心
音樂劇《釧兒》15日晚上七點半起，一連四天在台北花博舞蝶館演出，巧遇莫蘭蒂與馬勒卡雙颱來襲，澎恰恰今天在彩排現場戴著假髮苦中作樂，也風雨生信心：「我們做對的事，相信老天爺會在適當時機幫我們一把。」
《釧兒》也在耀演粉絲頁公告表示:《釧兒》音樂劇音樂會演出期間適逢莫蘭蒂與馬勒卡雙颱風影響臺灣，將配合行政院人事行政總處公告，決定演出是否正常舉行，如有任何異動會即時於粉絲專頁公告，請各位觀眾朋友密切注意耀演粉絲頁。
＝ 現行規劃如下 ＝
1. 為確保演出工作人員與觀眾的安全，若行政院人事行政總處公告台北市已達停班停課標準，演出會立即取消，購買原場次的觀眾可以憑原票券辦理更換其他場次演出或全額退票。
2. 9/15、9/16演後之中秋同樂活動，原訂演出結束後於花博戶外廣場舉辦，為避免活動期間受雨影響，改為演出結束後於舞蝶館內進行，唯館內設施與舞台機關並非針對活動設計，請參加觀眾小心留意活動時之安全。
＝ 退票事宜 ＝
【兩廳院售票系統】（含售票端點、超商）購票者：
1. 線上刷卡〈已取票〉者：請持原票券於9/30（五）前至兩廳院服務處辦理退票，系統將退款至原購票之信用卡。
2. 線上刷卡〈未取票〉者：請致電兩廳院客服02-3393-9888辦理線上退票，系統將退款至原購票之信用卡。
3. 現金購票者，請持原票券於9/30（五）前至兩廳院各服務處辦理退票，將全額退還現金。
兩廳院各服務處：
台北：台北市中山南路21-1號（音樂廳售票口）
服務時間：週一～日12:00-20:00 電話：02-3393-9888
台中：台中市五權路190號8樓之10
服務時間：週一～五 9:00-18:00 電話：04-2208-0128
台南：台南市中華東路三段332號（台南文化中心國際廳2F）
服務時間：週一～五 9:00-18:00 電話：06-336-2632
高雄：高雄市中正二路30號15樓Ｅ室
服務時間：週一～五 9:00-18:00 電話：07-226-5998
【耀演劇團】購票者：
請來電詢問退票事宜，0934-480984 沈小姐。
如有任何疑問請於上班時間電洽兩廳院售票系統 (02) 3393-9888，或耀演劇團（02）2568-1082。
(中時)
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