全台累計87萬戶停電 尚有48萬餘戶停電

莫蘭蒂肆虐南台，到晚間全台總停電戶數已達87萬餘戶，重災區在高雄與屏東，光高屏兩地就倒了150根電線桿，目前尚有47萬餘戶停電中，台電已調派1100名人力搶修中，但因為電桿倒太多，影響搶修進度。

這次停電戶數以高雄38.8萬戶最多，屏東近34萬戶次之，其餘台南、台東也有數萬戶。台電表示，南台灣風勢一度達17級強風，高屏地區曾經有許多條高壓輸電線跳脫，許多路樹倒塌以及招牌掉落壓損電線，有150餘處的電桿被強風吹倒，必須重建電桿及拉線。。

(中時)