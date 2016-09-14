風災來 員警逐戶苦勸老人家撤離
強颱莫蘭蒂襲台，台南地區今日下午正式進入10級暴風圈半徑範圍，風勢雨勢驟然加強，學甲警分局協助將軍區公所前進廣山社區低窪地帶，緊急將區內12位獨居老人撤離到活動中心暫時安置。
學甲警分局局長鄭榮崑表示，轄內將富所同仁接獲公所通報尋求協助後，即由所長楊璂政帶領兩位員警逐戶拜訪，少數老人家不願撤離，經警員不斷勸說下，才願意前往活動中心。其中有位獨居88歲陳姓阿嬤的女兒恰好打電話回家關心狀況，還想從外地回來陪母親，在員警告知下打消念頭，陳阿嬤也隨員警撤離。
(中時)
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