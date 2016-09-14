傳武田擬砸150億美元銀彈在美進行收購

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金融時報引述知情人士說法指出，日本最大製藥集團武田（Takeda）目前正在美國搜尋收購目標，並且預備最高150億美元的銀彈作為併購所用，期望提振美國這塊全球最大醫療保健市場的競爭力。

武田市值為日本藥廠之冠，消息人士表示，該公司曾向投資人表示，有意收購開發癌症、胃腸方面和阿茲海默症等中樞神經系統（CNS）疾病藥品的美國企業。

(工商)