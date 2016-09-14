琇琴秒變三八姊 眾人誇讚

琇琴發揮搞笑功力。(三立提供)

琇琴發揮搞笑功力。(三立提供)

琇琴的角色逗趣。(三立提供)

琇琴發揮搞笑功力。(三立提供)

三立、八大台灣好戲《白鷺鷥的願望》受歡迎與肯定，劇中主要演員連靜雯、韓宜邦、張靜之、趙駿亞及資深演員王淑娟、張瓊姿等人的演技沒話說，但該劇中由琇琴飾演的淑女，是開心果，戲播出後也受到肯定，觀眾覺得她收放自如的演技，拿捏的真好，只要有她在，就會有歡樂，也緩和了劇情一些悲情氣氛，絕對是最佳綠葉。

琇琴雖在劇中搞笑，但卻不認為自己是諧星，她笑說：「我很有喜感嗎？淑女是單純的女生，只要連靜雯一家開心就覺得幸福！而這種小人物在你我生活四周都會有。」琇琴覺得要讓觀眾哭很容易，但要讓她們笑卻不簡單，而她喜劇的功力來自以前拍攝王偉忠的戲，當時也是慢慢磨練出來的，因為演喜劇要自己不能先笑，她笑說磨練過程都快內傷了。而琇琴一拿到劇本，就會對著鏡子練習，但真正的靈感來源卻是來自拍戲當下，看別人表現再發揮，「我這角色本來就跳Tone不按理出牌，所以她們為我設定什麼我都接受。」

因角色有偶像明星夢，琇琴特別為淑女這角色設計了許多橋段，在每集劇中都設計了歌唱，而鳳飛飛是當時年代的經典人物，所以她每場戲都安排鳳飛飛的歌曲穿插其中，甚至造型也帶著帽子出場，琇琴表示她挑選的歌曲都是有情境的。

她的喜感也讓連靜雯頻頻豎大拇指說讚，說：「跟琇琴拍戲好好玩，因為她的角色好跳，所以我們就會為她出一堆怪點子，還會把家裡的ㄧ些衣服拿出來讓她搭配。」因此在現場常會發現許多奇奇怪怪的衣物與飾品，連靜雯說只要像三八阿花的都往她身上披披掛掛，而且琇琴的接受度很高，都不會抱怨。

(中時)