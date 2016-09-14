花蓮脫離暴風圈範圍海陸警明晚有機會解除
莫蘭蒂已在今晚8時，轉為中度颱風，強度略有縮減，暴風圈也有縮小的趨勢，預計明日清晨本島就能脫離暴風圈，明日下午過後降雨趨緩，海陸警也有機會在明日晚間陸續解除。
莫蘭蒂目前位置在澎湖的西南西方約70公里之海面，7級風暴風半徑200公里，近中心最大風速為15級，瞬間陣風為17級，將以每小時17公里速度，向西北轉北北西進行，朝金門近海行進，暴風圈仍籠罩恆春半島、南投、台中以南、台東及澎湖、金門地區，對台東、恆春半島、南投、台中以南地區及澎湖、金門構成威脅。
從昨日至今日晚間8時，屏東縣西大武山累積雨量達到777毫米、花蓮縣天祥574毫米、台東縣上里479毫米、宜蘭縣太平山358毫米、高雄市多納林道291毫米、南投縣丹大279毫米。氣象局持續針對台東、花蓮、屏東、高雄發布大豪雨特報，提醒該地區民眾注意。
氣象局科長謝明昌表示，目前花蓮已脫離暴風圈範圍，預計明日清晨之前全島有機會脫離暴風圈範圍，且颱風中心將從金門附近海域進入中國大陸，但今晚至明晨還是有較大雨勢，尤其是金門地區將進入颱風中心，須特別留意。
這次莫蘭蒂也創下許多新紀錄，使澎湖縣東吉島在今日下午5時，出現每秒62公尺、17級以上強陣風，不但是今年最強陣風，也達到普吉島設站以來的第4名紀錄，另外，在恆春測站最大陣風達到16級，每秒52.2公尺，也刷破恆春建站以來120年的紀錄，在小琉球和鵝鑾鼻都分別出現17.2和17.4米浪高，雙雙打破該站設站以來紀錄。
(中時)
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