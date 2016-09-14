美銀美林調查 基金經理人提高現金比重

美銀美林發布的最新月度調查顯示，全球基金經理人9月持有現金比重升高，由8月的5.4％上揚至5.5％。此外，這些基金操盤手認為股債市估值過高的比例創下歷史新高。

42％的基金經理人表示，提高現金水位主要反映對市場的悲觀看法。20％的受訪者指出，相較於殖利率低迷，對現金的喜好也隨之增加。

(工商)