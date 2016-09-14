颱風亂入 鍾承翰東北衝浪泡湯

鍾承翰(左)及曾沛慈在劇組提前過中秋。(TVBS提供)

陳彥允(左)及陳艾熙。(TVBS提供)

今年中秋節遇莫蘭蒂強颱來襲，TVBS新戲《在一起，就好》演員曾沛慈、鍾承翰、陳彥允、陳艾熙趁拍戲空檔，在柚子上彼此畫對方的臉，Pk美術天分。劇組14日8點前收工，還連放2天颱風假，不過，鍾承翰日前早就規劃去東北衝浪，這下強颱亂入只能作罷。

鍾承翰原本信心滿滿可以畫出曾沛慈的臉，但越畫越像男生，他趕緊改口辯稱:「其實我畫的是陳彥允啦。」曾沛慈苦笑說:「你是不是對我沒有愛才畫成這樣？我有那麼MAN嗎？」

陳彥允與陳艾熙互相畫對方，調皮的陳彥允最後硬要在柚子上點上一顆痘痘，得意地說：「我的觀察很入微吧！」讓最近剛冒出一顆痘子的陳艾熙哭笑不得。

(中時)