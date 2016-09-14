入圍金鐘衰被辱罵「婊子」侯怡君無奈回...
戲劇出身的女星侯怡君，跨行主持界依舊有亮眼表現，6年前曾和豬哥亮一起拿下第45屆金鐘獎「最佳綜藝節目主持人」，而這次和余天、郭子乾合作的新節目《三星報囍》再入圍第51屆金鐘獎，令她又驚又喜。不過，近來她發現大陸貼吧有網友PO出她入圍金鐘的新聞，卻用「婊子」、「四流貨色」形容她，讓她相當無言。
侯怡君今在臉書PO出兩張大陸貼吧轉發她入圍金鐘的新聞，但標題卻是「婊子入圍台灣野雞金鐘獎」不雅文字，且還有人留言開酸「垃圾獎入圍是看余天面子」、「妳和好幾個人一起入圍一個，這算啥突破」，更直批她是台灣四流貨色主持人。
對於此番發言，侯怡君感到相當驚訝，因她幾乎沒有任何作品在大陸放送，只能無奈表示「多年來你們一直非常『關心我』，藝人本應接受評論，無論是好是壞，只是.......長期用不堪字眼，真是令人無言。」幸好她的心情也沒因此受到影響，不過話鋒一轉，她反嗆酸民「如果今天我不夠堅強或換成是新人的話，萬一承受不了，你們這些人晚上睡的安心嗎？」盼望大家能停止網路霸凌。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。