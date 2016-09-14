入圍金鐘衰被辱罵「婊子」侯怡君無奈回...

侯怡君今年3度入圍金鐘獎。（圖／中時資料照）

侯怡君入圍金鐘獎，卻衰被大陸網友辱罵。（圖／取材自侯怡君臉書）

戲劇出身的女星侯怡君，跨行主持界依舊有亮眼表現，6年前曾和豬哥亮一起拿下第45屆金鐘獎「最佳綜藝節目主持人」，而這次和余天、郭子乾合作的新節目《三星報囍》再入圍第51屆金鐘獎，令她又驚又喜。不過，近來她發現大陸貼吧有網友PO出她入圍金鐘的新聞，卻用「婊子」、「四流貨色」形容她，讓她相當無言。

侯怡君今在臉書PO出兩張大陸貼吧轉發她入圍金鐘的新聞，但標題卻是「婊子入圍台灣野雞金鐘獎」不雅文字，且還有人留言開酸「垃圾獎入圍是看余天面子」、「妳和好幾個人一起入圍一個，這算啥突破」，更直批她是台灣四流貨色主持人。

對於此番發言，侯怡君感到相當驚訝，因她幾乎沒有任何作品在大陸放送，只能無奈表示「多年來你們一直非常『關心我』，藝人本應接受評論，無論是好是壞，只是.......長期用不堪字眼，真是令人無言。」幸好她的心情也沒因此受到影響，不過話鋒一轉，她反嗆酸民「如果今天我不夠堅強或換成是新人的話，萬一承受不了，你們這些人晚上睡的安心嗎？」盼望大家能停止網路霸凌。

(中時電子報)