紐約LACOSTE大秀 張紘齊光頭登台

台灣凱渥男模張紘齊為LACOSTE走秀。（LACOSTE提供）

正在舉行中的紐約時裝周，吸引眾多兩岸明星看秀，而在伸展台上也有不少華裔面孔現身，除了多位大陸超模外，LACOSTE 2017春夏紐約時裝周也邀台灣男模張紘齊JEAN走秀，性格的光頭、酷帥的表情搭配春夏系列的服裝，頗具另類風格。

LACOSTE 設計總監Felipe Oliveira Baptista在2017春夏紐約時裝周系列中，對現代人快速的生活節奏做出了溫柔的回應，重新詮釋舒適、優雅及性感的理念：連帽浴袍及大披巾睡袍裙的设計，搭配高腰束繩馬甲，流暢線條展現自由舒適的造型輪廓，靈感來自女星碧姬‧芭杜（Brigitte Bardot）在電影中的性感浴袍造型；人造丹寧夾克搭配雙面絨布百慕達短裤，打造猶如安全毯般的穿著體驗。

(旺報)