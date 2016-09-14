獲慰留 田協理事長蔡辰威會作滿任期

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中華民國田徑協會理事長蔡辰威上週拋出請辭震撼彈，並號召其他單項協會理事長一起辭，田協秘書長王景成今天表示，蔡辰威願意留任到任期滿，並永遠作田徑的志工。

由於里約奧林匹克運動會期間風波不斷，讓蔡辰威感到無力，除了自己想辭去田徑協會理事長之外，上週也號召所有單項協會理事長辭職。

中華田協昨天召開臨時理事會，全力慰留蔡辰威繼續領導田徑協會。

王景成和副秘書長邱為榮今天向蔡辰威報告，昨天臨時理事會全體理事的心意，希望蔡辰威留任。據王景成轉述，蔡辰威感受到大家的心意，並表示，一輩子都是田徑協會的志工，會繼續為田徑協會努力到這一任期滿。1050914

(中央社)