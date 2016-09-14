海基會秋節聯誼 200餘名台商出席

海基會「2016大陸台商秋節座談聯誼活動」今天上午在台中登場。對於先前屢屢被媒體關注的台商出席人數，海基會表示，這次共有277人報名，實際出席人數約200餘人。

「2016大陸台商秋節座談聯誼活動」今天上午10時登場，由於有部分台商先前向媒體反映受到大陸壓力而降低回台意願，以及有台商因為兩岸政治情勢尚不明朗而在觀望，台商最終出席人數外界都很關心。

根據海峽交流基金會統計，原先報名的台商共計277名，但部分台商受到颱風影響，今天早上臨時退票，實際出席的台商約200餘人。然而北京、上海、廣州的現任台商協會會長都缺席，依然成為焦點。

大陸台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）會長王屏生今天接受媒體訪問時被詢及，對岸是否有對台商施壓？王屏生則說，「沒有、沒有，絕對沒有這個事情」。

不過，有台商先前向中央社表示，雖然大陸沒有直接施壓，但陸媒為海基會董事長田弘茂披上深綠的外衣，「陸媒營造出來的氣氛，我們都已心裡有數」，因此部分台商協會都選擇派副手出席，兩邊不得罪。

一名兩岸事務官員比喻，這就像兩個媽媽在搶小孩，比較愛孩子的媽媽，最後會放手，不會讓小孩為難。但看到台商冒著風雨前來，覺得相當感動，對於200餘名台商出席相挺感到滿意。

行政院大陸委員會主任委員張小月面對媒體詢問時表示，不是很理解台商是否有受到壓力，「台商對中國大陸也是有很大的貢獻，做生意不要有任何政治因素的影響」。1050914

(中央社)