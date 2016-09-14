高雄屏東金門澎湖15日停止上班上課

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颱風莫蘭蒂雖然已逐漸遠離，但高雄市、屏東縣、金門縣、澎湖縣與台東縣的7個鄉鎮，明天仍停班停課，其他各縣市都正常上班上課。

高雄市政府表示，莫蘭蒂颱風對高雄造成受災嚴重，大量路樹、招牌倒塌及水電供應中斷，影響市民安全。根據「天然災害停止上班上課作業辦法」第四條第三款規定，宣布明天停止上班、上課。

台東縣政府宣布明天正常上班上課；不過，鹿野鄉、關山鎮、延平鄉、金峰鄉、大武鄉、太麻里鄉與海端鄉停止上班、停止上課。

金門縣政府已通報，通報訊息為明日已達停止上班及上課標準。

依氣象局資料，因受莫蘭蒂颱風影響，澎湖縣也宣布明天停止上班上課。

由於縣內停電戶數仍多，且有後續災害仍需搶救，屏東縣政府宣布明天已達停班停課標準，停班停課一天。

其餘縣市明天都是正常上班上課。1050914

(中央社)