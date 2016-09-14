納豆拍4片終成主演 自比導演吉祥物
藝人納豆演出金馬導演鍾孟宏4部電影，在「一路順風」終於擔綱男主角，納豆自比是導演身旁吉祥物；鍾孟宏坦言找香港喜劇演員許冠文和納豆一起演出是大膽嘗試。
「一路順風」是鍾孟宏執導，集結許冠文、納豆、吳中天、戴立忍、庹宗華、陳以文、梁赫群等人演出。日前在加拿大多倫多影展首映，也將擔綱2016台北金馬國際影展開幕片。
電影正式預告今天出爐，由吳中天和戴立忍率先現身，吳中天一句「老大，一路順風」後，所有演員展開光怪陸離的旅行，計程車司機許冠文載納豆南下運毒，卻捲入庹宗華、陳以文、梁赫群黑吃黑的追殺。
鍾孟宏獨特運鏡及光影堆疊下的風景，為交錯登場角色做了絕佳陪襯。多倫多影展影評讚譽是獨特、極具娛樂性的電影，為許冠文提供夢幻舞台；鍾孟宏讓演員隨性發揮的幽默及懸疑氣氛，也帶出小人物從平靜到混亂的旅程。
納豆演出4部鍾孟宏電影，從「停車」皮條客小弟到「第四張畫」的胖哥哥，再到「失魂」只有1分鐘片段，這次終於在「一路順風」成為男主角，納豆自比是導演身旁吉祥物，笑稱就像導演吳宇森電影裡都有和平鴿一樣，「我就是鍾導電影裡的和平鴿」。
鍾孟宏坦言找許冠文和納豆一起演出是很大膽的嘗試，兩人喜劇表演方式完全不同，納豆有種善良特性，許冠文則是嚴肅的人，磨合一段時間，終於找到最適合演出方式。
他表示，許冠文演活很倒楣的香港人角色，納豆精準詮釋運毒小弟，「當兩個不同的人演活了你要的小人物角色，真的是一件很開心的事」。1050914
(中央社)
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