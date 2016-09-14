颱風星情大不同 王家梁中秋假期回不了家

徐崧育（左起）、安俊朋、劉奕兒、布魯斯、黃仁德今天在棚內拍戲。(中天提供)

郭彥甫（左起）、楊晴、寇家瑞、王家梁、劉倩妏。(中天提供)

台東風雨交加。(中天提供)

台東路樹倒塌。(中天提供)

台東出現微小型土石流。(中天提供)

中天、中視《讓愛飛揚》在台東long stay拍攝，兩個多月來歷經兩次颱風侵襲，上一次是尼伯特，14日遇莫蘭蒂強颱，劇組緊急停拍，當地陣陣強風，吹得演員們站不穩，住的山莊也停水停電。原本王家梁拍完戲有兩天假可回台北過節，結果台東火車停駛，只好留在當地和劇組共度中秋。

楊晴說，昨天晚上風雨還不大，快到清晨才越來越大，希望這次颱風不要帶來太多的災害。寇家瑞說，印象中以前颱風來襲，台東都是最安全的，這次兩個半月卻碰到兩次，最近劇組都在趕工，如楊晴今天的班表是全壘打，大家都很辛苦，希望拍出來的成果觀眾會滿意。

中天、中視八點檔《美好年代》劉奕兒、布魯斯、黃仁德等演員群，昨不畏風雨到攝影棚拍戲，影響不大，劇組為因應颱風已調整班表，以棚內戲為主。

(中時)