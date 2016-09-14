周興哲化身熱血板弟頂樓飆板〈Let it go〉

周興哲在MV大秀滑板絕技。(索尼提供)

周興哲（Eric）在新歌〈Let it go〉MV化身熱血板弟，在台北市政府頂樓驚險「飆板」，拋開過往斯文形象，與舞者在霓虹燈中盡情熱舞，不過踩著滑板的他在沒有圍欄的天台極速飆板，同事嚇得紛紛拉起人龍當做封鎖線。

團隊也到地下停車場取景，導演在黑暗中投影出的LED光束，讓Eric彷彿置身在尚派對中，但現場漫天灰塵、伸手不見五指，30人的劇組擠在密閉的空間連拍６小時，不僅摸黑放飯，還一度氧氣稀薄、呼吸困難。

他從小隻身到美國求學養成早熟獨立，3年前義無反顧回台闖蕩音樂圈，21歲的他對事業有想法，比起同齡友人有更多壓力，透過新歌鼓勵粉絲要勇敢追夢、放手一搏「Let it go」。

「This Is Love音樂會」10月從新加坡開跑，11月6日將唱回台北Legacy，征戰百場校園後終能圓夢開個唱，他感恩表示：「希望有機會到更多地方演出，讓大家都能在我的歌裡談一場戀愛。」門票於17日中午12點開賣，購票請洽KKTIX網站、全家超商FamiPort。

(中時)