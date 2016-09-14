JR微露腹肌 要當兒童榜樣

JR(左)與阿喜以童趣造型為遊樂園代言。（天晴音樂）

阿喜和JR二度接下台灣遊樂園代言人，JR以海王子造型微露腹肌，豐富色彩的服裝其實是用特殊材質切割而成的衣服，穿脫都需要3個人幫忙，JR笑說：「去主題樂園玩的民眾很多是兒童，所以微露腹肌已經是極限了。」

阿喜將摩天輪頂在頭上，自嘲：「造型師錯估我是小臉女，一開始做的摩天輪頭飾大到像是葉教授的星海羅盤，害我一戴上就想要學宏都拉斯模仿星海羅盤葉教授。」

(中時)