莫蘭蒂強風攻勢　小琉球鄉民徒手壓鐵門3小時

強颱莫蘭蒂來襲，小琉球幾成孤島。（謝佳潾翻攝）

強颱莫蘭蒂來襲小琉球頻傳災情。（謝佳潾翻攝）

鄉長陳隆進說，這應是史上最慘的一次。（謝佳潾翻攝）

強颱莫蘭蒂來襲，挾帶強風陣雨肆虐，小琉球幾成孤島，狂吹17級陣風，不僅鐵皮、招牌橫飛，還有民眾擔心住家玻璃門不保，徒手按鐵門3小時；鄉長陳隆進說，這應是史上最慘的一次。

莫蘭蒂肆虐，屏東各地頻傳停電、路樹倒塌、鐵皮招牌橫飛及淹水等事故，離島小琉球更成孤島，且災情不輸本島，除有17級瞬間陣風外，白沙及大福漁港更傳出漁船遭吹翻意外，所幸無人受傷。

「我徒手壓住鐵門3小時！」1名李姓居民說，今天早上起床時，見到窗外風平雨靜，以為颱風不大，不料10點過後，竟突然颳起強風，吹得家中鐵門劇烈搖晃，他一時擔心大門玻璃不保，趕緊徒手按壓鐵門，沒想到一按竟達3小時，且期間風聲不斷，咻咻聲聽到毛骨悚然。

琉球鄉鄉長陳隆進在臉書上寫下：「琉球風強雨驟，公所一樓浸水，車棚、告示牌被吹垮，樹木傾倒，其他地方應也損失不輕」，「目前停電，電話也不是很通順，斷斷續續，馬路兩旁的樹木有些橫在路中。」他說，這應該是小琉球有史以來最慘的一次。

(中時)