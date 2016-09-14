台鐵嘉義以南 明天視風雨陸續恢復行駛

台鐵宣布，明天南迴線高雄至台東間仍全日停駛；花東線恢復正常行駛，並將加開樹林至台東5242次、台東至樹林5259次普悠瑪號；宜蘭線與北迴線也正常行駛；至於西部幹線基隆至嘉義間正常行駛，但嘉義以南至枋寮間，因仍於暴風圈範圍，明天將視風雨情形，派員巡檢確認行車安全無虞後，陸續恢復行駛。

(中時)