黃妃吐露心酸往事 淚崩止不住

第2度獲得台語歌后榮銜的黃妃接受中視《改變的起點》專訪。（中視提供）

歌后黃妃2000年出道，即以快節奏的《追追追》紅遍大街小巷，成為台語K歌榜冠軍，今年再度奪下最佳台語女歌手獎座，聲勢再起。中視《改變的起點》特別邀請黃妃上節目，接受主持人哈遠儀專訪，分享她從洗頭小妹苦練歌藝成為台語天后的甘苦歷程，她還在節目中意外爆料，表示當年之所以能把《追追追》的「氣口」（氣勢）詮釋得絲絲入扣，竟然是因為想到「有小三要勾引老公啦！」整個情緒大爆發。

黃妃因為從小家境不好，年輕時當洗頭小妹看盡臉色，後來為了練唱，曾經被嫌吵的鄰居威脅提告，為此，她不僅每天跑到山上的空地狂唱，甚至戴安全帽邊騎車邊唱，就算曾被人丟石頭，下大雨她也從沒停過。而提及過去經歷的困苦生活和父母親的辛苦，黃妃一度淚水潰堤。

出道就走紅，黃妃讓許多在星途打拚的人很羨慕，但其實背後也有許多艱辛的故事。她透露，當初一拿到《追追追》的歌詞時，一度因為「幾乎不能換氣嘛……這是男生的歌吧……」等理由拒唱；好不容易被說服錄唱後，她努力配合，沒想到卻在「啊……嚥氣啦……」這句歌詞遭遇難關，怎麼唱都被製作人陳明章嫌「口氣不對」，還當場要她休息先別錄了，讓黃妃非常沮喪。

在黃妃困在無法突破的瓶頸時，突然想到婚前的一次吃醋生氣的經驗。她表示，當時幫老公接聽手機，卻傳來陌生女子的聲音，她忍著怒氣，問對方：「妳是誰啊？找他幹嘛？」沒想到女子大喇喇回：「我是他柒仔（女朋友）啊！」黃妃頓時感到五雷轟頂，轉頭罵老公：「她是你柒仔……那我是誰啊！」

老公趕緊解釋，表示是自己太老實，女性朋友故意開玩笑。想起這樁往事，黃妃的情緒突然爆發，怒氣沖沖地飆唱，沒想到陳明章突然大手一拍，開心地說：「哇！對啦，就是這樣唱！」

《改變的起點》黃妃的故事，將在9月16日晚間11點首播，9月17日上午9點重播。

(旺報)